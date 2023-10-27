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27 октября, 06:52

«Сент-Луис» обыграл «Калгари». Торопченко набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко сделал одну голевую передачу.

«Калгари» потерпел четвертое поражение подряд и с 5 очками занимает 13-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 7-й строчке — 7 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сент-Луис» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Капанен — 1 (мен., Сундквист), 11:23 — 0:1. Ледди — 1 (Хэйс, Торопченко), 13:24 — 0:2. Сундквист — 1 (п.в., Томас), 57:53 — 0:3.

Вратари: Маркстрем (57:18 — 57:53) — Хофер (28:08 — 28:12).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 26 (10+4+12) — 35 (10+10+15).

Наши: Задоров (22.19/1/-1) — Бучневич (18.42/4/0), Торопченко (11.39/1/+1).

27 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сент-Луис Блюз
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