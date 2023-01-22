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Сегодня, 01:43

«Тампа» уступила «Калгари», несмотря на гол Наместникова и передачу Кучерова

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Василевский (слева).
Фото USA Today Sports
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«Тампа» проиграла «Калгари» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У гостей забросили Стивен Стэмкос, Владислав Наместников и Энтони Чирелли. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу. У хозяев отличились Расмус Андерссон, Диллон Дюбе, Назем Кадри, Блэйк Коулман, Тайлер Тоффоли и Джонатан Юбердо.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 39 бросков по своим воротам.

«Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд и идут на пятом месте в таблице Восточной конференции с 59 очками в 45 матчах. «Калгари» идет на восьмой строчке с 53 очками в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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