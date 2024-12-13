Кучеров набрал 6 очков и помог «Тампе» разгромить «Калгари»

«Тампа» крупно обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал 5 голевых передач. Его признали первой звездой встречи. Теперь у него 44 (14+30) очка в 25 играх этого сезона.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

«Тампа» набрала 32 очка в 27 матчах и поднялась на 7-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 33 очка в 30 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Тампа-Бэй» — 3:8 (1:1, 2:3, 0:4)

Голы: Юбердо — 11, 4:42 — 1:0. Кучеров — 14, 18:40 — 1:1. Гюнцель — 14 (Мозер, Кучеров), 26:25 — 1:2. Пойнт — 19 (бол., Кучеров, Раддиш), 27:55 — 1:3. Чирелли — 12 (бол., Пойнт, Кучеров), 31:05 — 1:4. Кадри — 10 (Юбердо, Бол), 32:14 — 2:4. Зари — 7 (Коулмэн), 34:50 — 3:4. Хагель — 13 (Чирелли), 40:43 — 3:5. Гюнцель — 15 (бол., Кучеров, Пойнт), 51:34 — 3:6. Джики — 5 (Хагель, Чирелли), 53:24 — 3:7. Гюнцель — 16 (Пойнт, Кучеров), 57:21 — 3:8.

Вратари: Владарж — Василевский.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 22 (9+7+6) — 26 (9+8+9).

Наши: Кузьменко (15.01/0/-1), Мироманов (19.47/1/-3) — Кучеров (19.11/1/+2).

13 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 028 зрителей.