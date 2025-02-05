Хет-трик Нюландера принес «Калгари» победу над «Торонто»

«Торонто» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Мэйпл Лифс» хет-трик оформил Вильям Нюландер, а также по голу забили Джон Таварес, Бобби Макманн и Мэттью Найз. Голы «Флэймз» на счету Мэтта Коронато, Егора Шаранговича и Джоэла Фараби.

«Торонто» набрал 66 очков в 53 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 59 очков в 53 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Торонто» — 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)

Голы: Коронато — 15 (бол., Юбердо, Кадри), 14:16 — 1:0. В. Нюландер — 31 (бол., Найз, Мэттьюс), 22:36 — 1:1. Таварес — 21 (бол., Мэттьюс, Райлли), 23:17 — 1:2. Шарангович — 11 (бол., Уигар, Кадри), 25:58 — 2:2. Макманн — 16 (Лоренц), 32:28 — 2:3. В. Нюландер — 32 (Пачиоретти), 38:18 — 2:4. Найз — 20 (Мэттьюс), 45:44 — 2:5. Фараби — 9 (Юбердо, Уигар), 46:02 — 3:5. В. Нюландер — 33 (п.в.), 59:16 — 3:6.

Вратари: Вольф (56:54 — 59:16) — Уолл.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (10+7+9) — 30 (7+14+9).

5 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.