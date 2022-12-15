Гол Кузьменко в серии буллитов принес «Ванкуверу» победу над «Калгари»

«Ванкувер» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:4 Б.

В составе «Калгари» отметились Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане и Тревор Льюис.

У «Ванкувера» шайбы забросили Бо Хорват, Конор Гарланд и Шелдон Дрис. Победный буллит на счету россиянина Андрея Кузьменко.

После этого матча «Ванкувер» поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице «Запада» (29 очков). «Калгари» разместился строчкой выше (32 очка).

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«Калгари» — «Ванкувер» — 3:4 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хорват — 20 (Экман-Ларссон, Миллер), 1:14 — 0:1. Гарлэнд — 5 (Хегландер, Майерс), 1:48 — 0:2. Баклунд — 6 (бол., Дюбе, Ружичка), 9:40 — 1:2. Манджапане — 7 (Кадри, Дюбе), 16:09 — 2:2. Льюис — 6 (Уигар, Маркстрем), 23:51 — 3:2. Дрис — 3 (Хегландер, Кузьменко), 25:31 — 3:3.

Победный буллит: Кузьменко.

Вратари: Маркстрем — Мартин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 38 (16+11+9+2) — 27 (7+12+3+5).

Наши: Задоров (24.24/4/+1) — Кузьменко (15.07/0/+1), Михеев (16.01/3/0).

15 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.