«Калгари» переиграл «Ванкувер»

«Калгари» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Флэймз» одержали вторую победу подряд.

Российские игроки Никита Задоров и Илья Михеев результативными действиями не отметились.

«Ванкувер» с 25 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Калгари» располагается на 11-й строчке — 14 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Петтерссон — 8 (бол., Миллер, Хьюз), 9:38 — 0:1. Уигар — 3 (Грир, Линдхольм), 17:55 — 1:1. Дюбе — 3 (Манджапане, Андерссон), 30:49 — 2:1. Хэнифин — 3 (Коулмэн, Линдхольм), 39:24 — 3:1. Юбердо — 3 (Баклунд, Коулмэн), 45:53 — 4:1. Хегландер — 4 (Майерс, Лафферти), 50:06 — 4:2. Линдхольм — 3 (п.в., Юбердо), 58:08 — 5:2.

Вратари: Маркстрем (5:49 — 7:05, 51:08 — 51:11) — Десмит (57:24 — 58:08).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (11+17+11) — 24 (9+5+10).

Наши: Задоров (20.41/4/+1) — Михеев (15.48/0/-3).

17 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17501 зритель.