Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:52

«Калгари» переиграл «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент
17 ноября. «Калгари» — «Ванкувер» — 5:2.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Калгари» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Флэймз» одержали вторую победу подряд.

Российские игроки Никита Задоров и Илья Михеев результативными действиями не отметились.

«Ванкувер» с 25 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Калгари» располагается на 11-й строчке — 14 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Петтерссон — 8 (бол., Миллер, Хьюз), 9:38 — 0:1. Уигар — 3 (Грир, Линдхольм), 17:55 — 1:1. Дюбе — 3 (Манджапане, Андерссон), 30:49 — 2:1. Хэнифин — 3 (Коулмэн, Линдхольм), 39:24 — 3:1. Юбердо — 3 (Баклунд, Коулмэн), 45:53 — 4:1. Хегландер — 4 (Майерс, Лафферти), 50:06 — 4:2. Линдхольм — 3 (п.в., Юбердо), 58:08 — 5:2.

Вратари: Маркстрем (5:49 — 7:05, 51:08 — 51:11) — Десмит (57:24 — 58:08).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (11+17+11) — 24 (9+5+10).

Наши: Задоров (20.41/4/+1) — Михеев (15.48/0/-3).

17 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17501 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
1
0
Читайте также
«Сказала бы в грубой форме, но не стоит такое писать». Вяльбе обозвала Березуцкого, но ее атаковал Губерниев
Sky Sport: Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой Берарди в январе
После частичного обрушения дома в Астрахани введен региональный режим ЧС
Политолог Никулин оценил последствия решения Финляндии о закрытии границ с РФ
Пленный ВСУ рассказал об украинских потерях на левобережье Днепра
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Сергачев признан третьей звездой матча «Чикаго» — «Тампа-Бэй»

НХЛ: «Оттава» обыграла «Детройт», «Чикаго» проиграл «Тампе». Результаты матчей 16 и 17 ноября