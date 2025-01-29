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Сегодня, 08:01

«Вашингтон» в гостях обыграл «Калгари», Овечкин не набрал очков

Даниил Аршавский
Александр Овечкин в матче «Вашингтон» — «Калгари» (3:1).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» на выезде переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Кэпиталз» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас. Капитан команды Александр Овечкин провел на льду 16 минут и не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 34 (22+12) очка в 34 играх.

Автором единственного гола «Калгари» стал Блейк Коулман. Нападающий «Флэймз» Андрей Кузьменко отличился результативной передачей. На счету 28-летнего россиянина 15 (4+11) очков за 37 матчей в нынешнем сезоне.

«Вашингтон» лидирует в Восточной конференции с 73 очками в 50 матчах, «Калгари» идет 8-м на «Западе» с 55 баллами в 49 встречах.

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Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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