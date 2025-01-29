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Сегодня, 04:45

«Калгари» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Калгари» и «Вашингтон» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 29 января. Игра пройдет на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари, стартовое вбрасывание состоится в 5.00 по московскому времени.

«Калгари» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Калгари» — «Вашингтон» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Команды встретятся впервые в сезоне. «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 71 очко в 49 играх. «Калгари» провел 48 матчей и набрал 55 очков.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в этом регулярном чемпионате забил 22 гола в 33 матчах, всего за карьеру в НХЛ у россиянина 875 голов. Чтобы пройти снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894), форварду осталось забросить 20 шайб.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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