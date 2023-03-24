Барбашев набрал одно очко в победном матче «Вегаса» с «Калгари»

Сегодня, 06:53
«Вегас» в гостях обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Голден Найтс» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Иван Барбашев отметился одной голевой передачей.
«Вегас» набрал 96 очков и лидирует в Западной конференции. «Калгари» идет на 10-й строчке — 79 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Вегас» — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы: Маршессо — 23 (Айкел, Пьетранджело), 11:43 — 0:1. Амадио — 12 (Теодор, Барбашев), 15:23 — 0:2. Лучич — 6 (Дуэр), 19:02 — 1:2. Руа — 12 (Кессел, Стивенсон), 45:19 — 1:3. Кадри — 21 (бол., Юбердо, Уигар), 52:33 — 2:3.
Вратари: Маркстрем — Томпсон (Куик, 53:53).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 44 (14+12+18) — 32 (12+8+12).
Наши: Задоров (20.38/2/-1) — Барбашев (16.31/1/0), Дорофеев (15.09/3/0).
24 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18157 зрителей.