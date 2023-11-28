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НХЛ

Сегодня, 08:17

«Калгари» в овертайме победил «Вегас»

Руслан Минаев
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«Калгари» дома обыграл «Вегас» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Победную шайбу в дополнительное время забросил Маккензи Уигар.

В основное время у «Флэймз» гол забил Эй Джэй Грир, у «Голден Найтс» отметился Уильям Карлссон.

«Калгари» набрал 21 очко и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Вегас» (31 очко) потерпел 4-е поражение в последних 5 матчах, но продолжает лидировать в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Карлссон — 10 (бол., Руа, Амадио), 13:53 — 0:1. Грир — 4 (Кадри, Зари), 42:31 — 1:1. Уигар — 5, 64:55 — 2:1.

Вратари: Владарж — Хилл.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (11+9+9+5) — 26 (8+10+8+0).

Наши: Задоров (20.40/0/0) — Барбашев (16.49/3/0).

28 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Калгари Флэймз
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