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6 апреля, 08:02

«Вегас» в овертайме победил «Калгари», Дорофеев забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил в овертайме «Калгари» со счетом 3:2.

В составе «Голден Найтс» отличились Павел Дорофеев и Рейли Смит, оформивший дубль. У «Флэймз» шайбы забросили Джоэл Хэнли и Мэтт Коронато.

В текущем сезоне Дорофеев провел 76 матчей, в которых набрал 50 (33+17) очков.

После этого матча «Вегас» со 100 очками занимает третье место в Западной конференции, «Калгари» с 85 очками — на девятой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вегас» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Дорофеев — 33 (Теодор, Саад), 18:39 — 0:1. Смит — 12 (Теодор, Олофссон), 29:57 — 0:2. Хэнли — 2 (Кадри, Коулмэн), 39:52 — 1:2. Коронато — 22 (Баклунд), 40:43 — 2:2. Смит — 13 (Теодор, Хауден), 64:31 — 2:3.

Вратари: Вольф — Шмид.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 23 (7+8+8+0) — 34 (12+10+9+3).

Наши: — - Барбашев (17.44/1/-1), Дорофеев (16.18/3/+1).

6 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18104 зрителя

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Калгари Флэймз
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