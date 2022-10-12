«Калгари» вернул черную форму с лошадиной головой в качестве альтернативной

«Калгари» вернул черную форму с головой лошади в качестве альтернативной.

«Флэймз» объявили, что будут использовать этот комплект в 12 матчах сезона-2022/23.

Форма с головой лошади появилась у «Калгари» в 1998 году. С 2000 по 2003 год она была основной домашней, а затем стала альтернативной. В 2006 году «Калгари» перестал использовать этот комплект за исключением нескольких игр в сезоне-2020/21 в качестве части проекта Reverse Retro.

«Калгари» проведет первый матч в регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 14 октября дома против «Колорадо».