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НХЛ

Сегодня, 06:38

Дубль Дюбуа помог «Виннипегу» обыграть «Калгари», у Задорова «-1»

Сергей Разин
корреспондент

«Виннипег» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:3.

В составе «Джетс» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, 3 (1+2) очка у Кайла Коннора, еще по шайбе забросили Николай Элерс и Марк Шайфли. У «Флэймз» отличились Тайлер Тоффоли, Блэйк Коулман и Назем Кадри, который забросил дебютную шайбу за команду. Защитник Никита Задоров завершил встречу с показателем полезности «-1».

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» 15 октября сыграет с «Рейнджерс», «Калгари» днем ранее примет «Колорадо».

Никита Задоров
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Калгари Флэймз
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