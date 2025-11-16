Видео
Сегодня, 08:58

«Виннипег» победил «Калгари» по буллитам

«Виннипег» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у гостей забили Коул Перфетти, Таннер Пирсон и Марк Шайфли. У хозяев отличились Кевин Бол, Джейк Бин и Мэтт Коронато.

Автором победной шайбы в серии буллитов стал форвард «Джетс» Габриэль Виларди.

«Виннипег» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции с 22 очками в 18 матчах. «Калгари» идет на последней, 16-й строчке с 13 очками в 20 играх.

«Виннипег» проведет следующий матч дома против «Коламбуса» 19 ноября. «Калгари» в этот же день встретится на выезде с «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 06:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Виннипег
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Калгари Флэймз
