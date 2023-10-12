«Калгари» выиграл у «Виннипега». Задоров набрал 1 очко

«Калгари» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одной голевой передачей. У форварда «Джетс» Владислава Наместникова — «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Виннипег» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Голы: Манджапане — 1 (бол., Ружичка, Хэнифин), 12:29 — 1:0. Коннор — 1 (Самберг, Пионк), 14:48 — 1:1. Уигар — 1 (Задоров, Дуэр), 17:50 — 2:1. Иафалло — 1 (Демело, Лаури), 31:19 — 2:2. Андерссон — 1 (мен., Линдхольм), 33:49 — 3:2. Шайфли — 1 (Моррисси), 54:18 — 3:3. Линдхольм — 1 (Манджапане, Юбердо), 58:28 — 4:3. Манджапане — 2 (п.в., Юбердо, Линдхольм), 59:53 — 5:3.

Вратари: Маркстрем — Хеллибак.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (8+6+8) — 37 (15+14+8).

Наши: Задоров (18.28/0/+1) — Наместников (9.57/1/-2).

12 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.