«Юта» обыграла «Калгари», Сергачев сделал голевую передачу

«Юта» на выезде переиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский защитник гостей Михаил Сергачев отметился голевой передачей, которая стала для него 20-й в этом сезоне. Всего на его счету 28 (8+20) очков в 38 играх.

«Юта» прервала свою серию поражений и с 40 очками в 38 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке — 43 очка в 38 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Юта» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Голы: Крауз — 5 (Коул), 8:51 — 0:1. Коулмэн — 9 (бол., Кадри, Андерссон), 19:12 — 1:1. Кули — 10 (бол., Гюнтер, Келлер), 26:19 — 1:2. Зари — 10 (Шарангович, Уигар), 27:26 — 2:2. Пачал — 2 (Коронато, Коулмэн), 35:14 — 3:2. Келлер — 14 (Мяяття, Хэйтон), 40:37 — 3:3. Крауз — 6 (Бьюгстад, Мяяття), 42:35 — 3:4. Стенлунд — 7 (п.в., Керфут, Сергачев), 59:00 — 3:5.

Нереализованный буллит: Керфут (Ю), 50:15.

Вратари: Владарж (58:10 — 59:00) — Веймелка.

Штраф: 18 — 20.

Броски: 26 (10+10+6) — 26 (6+9+11).

Наши: — - Сергачев (27.14/3/+2).

3 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17160 зрителей.