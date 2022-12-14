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Сегодня, 14:11

Каменев назвал великим достижением 800 шайб Овечкина в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата СССР в составе СКА Василий Каменев прокомментировал рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который достиг отметки в 800 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

«Это великое достижение. Что здесь еще сказать? Только пожелать успеха Александру Овечкину. За него переживает вся страна. Тем более ему ведь непросто в Америке: кто-то его, конечно, поддерживает, а кто-то, наоборот, недоволен тем, что русский много забивает. На него идет психологическое давление, хоть это дело и не афишируется. Пусть ему непросто, но он молодец. Он добивается таких результатов и доказывает всем своей игрой», — приводит слова Каменева Vprognoze.ru.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10505735-vasilij-kamenev-nazval-velikim-dostizheniem-800-shajb-ovechkina-v-nhl.html
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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