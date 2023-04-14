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Сегодня, 19:02

Каменский — о непопадании Овечкина и Малкина в плей-офф НХЛ: «Обидно. Наши ребята сыграли на высочайшем уровне»

Константин Белов
Корреспондент
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал корреспонденту «СЭ» непопадание «Питтсбурга» и «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

«Это обидно. Но сколько Овечкин забил в этом сезоне? Сколько Малкин набрал очков? Наши ребята сыграли на высочайшем уровне, одни из лучших в своих клубах и в лиге в целом. Но в их командах идет перестройка, в НХЛ это нормальное явление. Обидно, что не попали, но те команды, которые попали в плей-офф, оказались сильнее. Овечкин и Малкин сыграли отлично в этом сезоне», — сказал Каменский «СЭ».

После 82 игр «Питтсбург» занимает 9-е место в Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» завершил регулярку на 13-й строчке. Обе команды не сыграют в плей-офф.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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