Каменский — о непопадании Овечкина и Малкина в плей-офф НХЛ: «Обидно. Наши ребята сыграли на высочайшем уровне»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал корреспонденту «СЭ» непопадание «Питтсбурга» и «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

«Это обидно. Но сколько Овечкин забил в этом сезоне? Сколько Малкин набрал очков? Наши ребята сыграли на высочайшем уровне, одни из лучших в своих клубах и в лиге в целом. Но в их командах идет перестройка, в НХЛ это нормальное явление. Обидно, что не попали, но те команды, которые попали в плей-офф, оказались сильнее. Овечкин и Малкин сыграли отлично в этом сезоне», — сказал Каменский «СЭ».

После 82 игр «Питтсбург» занимает 9-е место в Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» завершил регулярку на 13-й строчке. Обе команды не сыграют в плей-офф.