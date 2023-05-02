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Сегодня, 20:22

Каменский допустил, что россияне могут остаться без Кубка Стэнли впервые с 1994 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский порассуждал на тему плей-офф НХЛ.

«Возможно ли такое, что россияне останутся без Кубка Стэнли впервые с 1994-го? Конечно, не хотелось бы, чтобы эта серия прерывалась. Но если взглянуть на результаты первого раунда, когда из плей-офф вылетели все фавориты, то в это можно поверить. «Рэйнджерс» показывал удивительный хоккей весь сезон, но проиграл «Дэвилз», «Бостон» считали фаворитом многие эксперты, но у них на пути встала слабая на вид «Флорида» вместе с Сергеем Бобровским. Так что прогнозировать в этом сезоне очень трудно. Но мне видится, что ближе всего к этому «Ойлерз» и «Нью-Джерси», — приводит слова Каменского RT.

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги во второй раунд прошло только пять российских игроков. Среди них два вратарь — Сергей Бобровский из «Флориды» и Илья Самсонов из «Торонто», а также три нападающих — Евгений Дадонов («Даллас»), Иван Барбашев («Вегас») и Клим Костин («Эдмонтон»).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1143638-kamenskii-rossiya-kubok-stenli
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
Валерий Каменский
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