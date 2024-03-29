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29 марта, 15:48

Каменский о переходе Федотова в «Филадельфию»: «Почему бы не попробовать себя в НХЛ?»

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова в «Филадельфию».

«Иван расстался с клубом ЦСКА, который закончил сезон. Он хочет продолжать карьеру дальше. На драфте его выбрала «Филадельфия». Все просто. Иван не раз показывал, что он талантливый вратарь. Конкретно этот сезон у него неудачный. Но он получил шанс попробовать себя в НХЛ, почему нет?» — сказал Каменский «СЭ».

Как сообщал «СЭ», российский голкипер Иван Федотов продолжит карьеру в НХЛ. В ближайшее время он присоединится к «Филадельфии». Об этом сообщила пресс-служба команды НХЛ.

Федотов подписал контракт с «Филадельфией» в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

(Софья Грецкая)

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Валерий Каменский
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