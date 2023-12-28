Каменский надеется, что кто-то из российских хоккеистов побьет рекорд Овечкина по голам в НХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о том, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на второе место в списке лучших российских снайперов НХЛ.

«Во-первых, пожелаю Малкину удачи, чтобы он не останавливался и так и играл. Во-вторых, Евгений — звезда, он всем все доказал, играет на самом высоком уровне, с большим потенциалом», — приводит ТАСС слова специалиста.

Каменский хотел бы, чтобы в будущем кто-то из игроков смог побить рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб среди россиян в НХЛ.

«Будем надеяться, что в нашем хоккее еще вырастут звезды, поэтому будем к этому стремиться, работать над этим. Естественно, приходят молодые талантливые ребята. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то из наших побил рекорд Овечкина, почему нет? Рекорды существуют для того, чтобы их улучшать», — добавил он.

Овечкин является лучшим снайпером среди россиян в истории НХЛ, у него 828 шайб. 37-летний Малкин отстает от 38-летнего форварда «Вашингтона» на 344 гола.