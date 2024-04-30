Каменский назвал двоякими впечатления от сезона Овечкина

Трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил сезон нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Впечатления от сезона Овечкина остались двоякими. Было и хорошее, и плохое. С точки зрения командных успехов результат получился не очень высоким, а персонально Александр проявил себя неплохо», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли. 38-летний Овечкин не набрал ни одного очка в 4 матчах плей-офф.