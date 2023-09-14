Каменский назвал Гашека больным человеком

Сегодня, 17:11
Прославленный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на высказывание бывшего вратаря сборной Чехии и «Спартака» Доминика Гашека, который призвал НХЛ выплачивать Украине миллиарды долларов за участие в матчах первенства российских игроков.
«Я считаю, что мы эти высказывания вообще не должны публиковать в прессе. Это больной человек. Он себя пиарит, преследуя какие-то цели у себя в стране, но никакого смысла его высказывания не имеют. Баллотируется все время, куда-то лезет, его никуда не принимают, и он затрагивает темы, в которых не разбирается. Считает ошибкой свое выступление за «Спартак»? Как уже говорилось, пусть вернет то, что заработал здесь, раз он так считает», — приводит слова Каменского «Газете.Ru».
В апреле Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину и другим российским хоккеистам. В НХЛ выступают 62 игрока из России.
37-летний россиянин с 2005 года выступает за «Кэпиталз», сыграв 1347 матчей в НХЛ и набрав 1485 (822+663) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -