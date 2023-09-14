Каменский назвал Гашека больным человеком

Прославленный советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на высказывание бывшего вратаря сборной Чехии и «Спартака» Доминика Гашека, который призвал НХЛ выплачивать Украине миллиарды долларов за участие в матчах первенства российских игроков.

«Я считаю, что мы эти высказывания вообще не должны публиковать в прессе. Это больной человек. Он себя пиарит, преследуя какие-то цели у себя в стране, но никакого смысла его высказывания не имеют. Баллотируется все время, куда-то лезет, его никуда не принимают, и он затрагивает темы, в которых не разбирается. Считает ошибкой свое выступление за «Спартак»? Как уже говорилось, пусть вернет то, что заработал здесь, раз он так считает», — приводит слова Каменского «Газете.Ru».

В апреле Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину и другим российским хоккеистам. В НХЛ выступают 62 игрока из России.

37-летний россиянин с 2005 года выступает за «Кэпиталз», сыграв 1347 матчей в НХЛ и набрав 1485 (822+663) очков.