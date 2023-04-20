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Сегодня, 15:05

Каменский назвал интерес к российским тренерам в НХЛ результатом качества КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский заявил, что в лиге трудятся выдающиеся тренеры, которые способны работать и в НХЛ.

«Такой интерес к нашим тренерам в НХЛ — результат качества КХЛ. В нашей лиге работают выдающиеся специалисты, которые могут помочь любой команде в мире, в том числе в НХЛ. Хотел бы я видеть наших тренеров в НХЛ? Конечно, это было бы для всех нас хорошо. Но думаю, туда должны ехать не все, лучшие пусть работают в КХЛ», — приводит слова Каменского Sport24.

Ранее появились сообщения о том, что бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев попал в список кандидатов на должность ассистента главного тренера «Ванкувера».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-20-kamenskiy-interes-k-nashim-treneram-v-nkhl-rezultat-kachestva-kkhl-no-luchshiye-pust-rabotayut-u-nas
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Валерий Каменский
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