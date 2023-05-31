Каменский назвал несправедливым включение четырех российских хоккеистов в сборную разочарований сезона НХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на попадание российских хоккеистов в команду разочарований плей-офф НХЛ по версии The Athletic.

«Я считаю, что это несправедливо. Выигрывает и проигрывает команда. Выделять кого-то отдельно — это неправильно. Василевский играет на своем уровне и показывает высокий уровень хоккея. Команда меняется, перестраивается, а человек же не машина, он не может постоянно выдавать одно и тоже. Да, командный результат удовлетворительный, но он провел сезон на своем высоком уровне», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

На The Athletic представили команду разочарований розыгрыша Кубка Стэнли-2023. В список попали три российских хоккеиста: Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Кучеров и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).