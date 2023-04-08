Каменский назвал незаслуженной позицию Овечкина в рейтинге лучших игроков сезона НХЛ: «Ему не надо ничего доказывать!»

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на отсутствие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в топ-100 лучших игроков НХЛ текущего сезона.

Капитан «Вашингтона» занял 128-е место в рейтинге, опубликованном порталом The Athletic. Рейтинг основан на продвинутой статистике, которая включает в себя продуктивность спортсменов и их влияние на игру в зависимости от времени на льду (GSVA).

«Его личные результаты стабильны. Овечкин забрасывает шайбы и набирает очки. Он бьет рекорды и показывает отличный результат. То, что команда не попала в плей-офф, наверное, означает, что идет ее омоложение. Это нормальное явление в НХЛ. Все видят, что Александр играет на высоком уровне. Он — лидер «Вашингтона». Ему не надо ничего доказывать, он всем все доказал! Не знаю, почему в этом рейтинге он оказался на данной позиции. Он — великий игрок! Естественно, такая позиция незаслуженная. Один портал сказал какую-то ерунду. Думаю, ни Овечкин, ни болельщики не обращают на это внимание», — сказал Каменский «СЭ».

В топ-100 рейтинга The Athletic попали 8 российских хоккеистов: Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 16-е место), Кирилл Капризов («Миннесота», 26-е место), Андрей Кузьменко («Ванкувер», 42-е место), Михаил Сергачев («Тампа-Бэй», 43-е место), Артемий Панарин («Рейнджерс», 58-е место), Евгений Малкин («Питтсбург», 72-е место), Андрей Свечников («Каролина», 79-е место) и Павел Бучневич («Сент-Луис», 86-е место).

Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.