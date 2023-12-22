Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:16

Каменский не считает, что возраст мешает Овечкину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Член правления ФХР Валерий Каменский прокомментировал результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Пожелаем ему, чтобы он продолжил. Мы все его болельщики. Все российские болельщики ему этого желают. Он уже великий игрок, второй в мире, кто забил больше всех шайб. Он сам все это знает и все умеет. Мы только можем пожелать ему. Будем следить и болеть за него. С чем связан спад в карьере Овечкина? Человек — не машина. У вас же тоже, наверное, бывает плохое и хорошее настроение, когда болеете, силы есть или их нет. Также у всех нормальных людей. Бывает спад и взлеты, а также бывают большие взлеты. То же самое у спортсменов, у них есть настроение команды, новые партнеры. Поэтому на все нужно время. Все будет нормально. Я говорю, он второй в мире игрок, который забил больше всех. Он знает как забивать, умеет и будет забивать. Может ли ему помешать возраст? Возраст не может стать помехой, потому что я знаю Сашу. Он огромный профессионал, любит хоккей и знает как готовиться. Поэтому все будет нормально. Желаем ему этого», — приводит слова Каменского «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kamenskiy-ya-znayu-chto-vozrast-ne-pomekha-dlya-ovechkina
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
0
Читайте также
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Томаш Амарал назначен спортивным директором «Спартака»
Ивлеева отказалась комментировать последствия вечеринки в Mutabor
МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права
Премьер Нидерландов заявил о подготовке к передаче Киеву 18 истребителей F-16
Путин предложил Совбезу обсудить обеспечение коллективной биобезопасности в СНГ
Популярное видео
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

НХЛ: «Рейнджерс» — «Эдмонтон», «Чикаго» — «Монреаль». Расписание и результаты матчей 23 декабря