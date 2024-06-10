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Сегодня, 21:21

Каменский: «Кубок Стэнли завоевывали и команды, занявшие восьмое место в конференции»

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Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский объяснил, почему сложно предсказать победителя нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

«НХЛ — это непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занявшие восьмое место в конференции в регулярном чемпионате. Изначально все имеют равные шансы, и выигрывает тот, кто лучше подготовлен к плей-офф. Это лишний раз говорит о высокой конкуренции», — сказал Каменский Vprognoze.ru.

В финале Кубка Стэнли сезона-2023/24 встречаются «Флорида» и «Эдмонтон». После стартового матча «Пантерз» ведут в серии до четырех побед со счетом 1-0.

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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