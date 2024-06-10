Каменский: «Кубок Стэнли завоевывали и команды, занявшие восьмое место в конференции»

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский объяснил, почему сложно предсказать победителя нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

«НХЛ — это непредсказуемая лига. Бывали случаи, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занявшие восьмое место в конференции в регулярном чемпионате. Изначально все имеют равные шансы, и выигрывает тот, кто лучше подготовлен к плей-офф. Это лишний раз говорит о высокой конкуренции», — сказал Каменский Vprognoze.ru.

В финале Кубка Стэнли сезона-2023/24 встречаются «Флорида» и «Эдмонтон». После стартового матча «Пантерз» ведут в серии до четырех побед со счетом 1-0.