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Сегодня, 20:59

Каменский: «Малкин уже все всем доказал. Он один из лучших нападающих в НХЛ»

Мария Гусева
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Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский оценил игру нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:4). В этой встрече форвард сделал дубль и отдал две голевые передачи.

«Если говорить про Малкина, то Евгений уже все всем доказал, — цитирует Metaratings.ru Каменского. — Он игрок высокого класса, поэтому показывает такие результаты, как «2+2» в матче с «Ванкувером». Жалко, что его в последнее время преследуют травмы, желаю, чтобы они его покинули. В остальном он своей игрой доказал, что является большим мастером, умеет забивать и отдавать. Он один из лучших нападающих в НХЛ».

В этом сезоне 36-летний Малкин набрал 39 (14+25) очков в 40 матчах.

«Питтсбург» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
Валерий Каменский
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