Каменский: «У «Флориды» больше шансов на победу в Кубке Стэнли»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«По-моему, больше шансов на победу в Кубке Стэнли у «Флориды». Потому что у «Пэнтерз» есть опыт игры в финале. Они сражались там в прошлом году. На мой взгляд, это более сбалансированная команда. Хотя у «Эдмонтона» тоже сильный состав, и есть парни, которые способны в одиночку решить исход матча. Тот же Макдэвид и его партнеры по тройке. Серия будет интересная, и явного фаворита в ней нет. Но я буду болеть за «Флориду», поскольку в ней играют россияне», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Финальная серия «Флорида» — «Эдмонтон» стартует сегодня, 9 июня. Встреча начнется в 3:00 мск.