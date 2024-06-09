Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:44

Каменский: «У «Флориды» больше шансов на победу в Кубке Стэнли»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«По-моему, больше шансов на победу в Кубке Стэнли у «Флориды». Потому что у «Пэнтерз» есть опыт игры в финале. Они сражались там в прошлом году. На мой взгляд, это более сбалансированная команда. Хотя у «Эдмонтона» тоже сильный состав, и есть парни, которые способны в одиночку решить исход матча. Тот же Макдэвид и его партнеры по тройке. Серия будет интересная, и явного фаворита в ней нет. Но я буду болеть за «Флориду», поскольку в ней играют россияне», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

Финальная серия «Флорида» — «Эдмонтон» стартует сегодня, 9 июня. Встреча начнется в 3:00 мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/11773454-kamenskij-ukazal-komu-otdaet-predpochtenie-v-finale-kubka-stenli-florida-edmonton.html
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Валерий Каменский
0
Читайте также
Сборная России в товарищеском матче разгромила Белоруссию
Суд снял с немецкого теннисиста Зверева обвинения в домашнем насилии
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
Последнему чемпионству «Эдмонтона» уже 34 года: без Гретцки, финал под капельницами, празднование на полицейских машинах
Феноменальный сезон канадского защитника «Эдмонтона». Бушар почти затмил Макдэвида и Драйзайтля в плей-офф!
«Флорида» — «Эдмонтон»: время начала и где смотреть трансляцию финала Кубка Стэнли
Бобровский идет за первым Кубком Стэнли в карьере. Сейчас или, кажется, уже никогда
После 16 лет в Америке Куликов идет к Кубку Стэнли. Он вернулся туда, где начинал, и нашел любимого тренера
Тренер «Флориды» Иванов рассказал, как играть против Кучерова и забивать Василевскому
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Потолок зарплат НХЛ на следующий сезон подняли до 88 миллионов долларов