Каменский: «Мичков — талантливый парень. Почему бы ему и не завоевать «Колдер Трофи»?»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил шансы новичка «Филадельфии» Матвея Мичкова завоевать «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

«Мичков — талантливый парень. Почему бы ему и не завоевать «Колдер Трофи»? Все будет зависеть от него. Мастерство и желание проявить себя за океаном у парня точно имеются. Плюс, конечно, важно, будут ли ему помогать партнеры. Шансы стать лидером на льду ему однозначно предоставят. Если Матвей справится с данной задачей и станет приносить пользу, Джон Торторелла будет под него подстраиваться», — сказал Каменский RT.