Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:07

Каменский оценил шансы «Вашингтона» в серии с «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Рейнджерс» и «Вашингтона» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Конечно, у «Вашингтона» есть шансы в дуэли с «Рейнджерс». В плей-офф все начинается с нуля, и все команды изначально находятся в одинаковом положении. История знает примеры, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занимавшие восьмые места в конференции. «Кэпиталс» весь сезон боролись за право попасть в плей-офф и сделали это в последний момент. У них есть инстинкт выживания. Каждый матч в концовке для «Вашингтона» имел критическое значение. Команда проявила бойцовский характер, и он пригодится в плей-офф. Но и у «Рейнджерс» хороший коллектив. Поэтому будет интересно», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

Первый матч между командами состоится 21 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени. Встреча пройдет на домашней площадке «Рейнджерс».

Источник: Vprognoze
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Валерий Каменский
2
Обсудить
Читайте также
Томашевский оценил шансы Непомнящего стать победителем турнира претендентов-2024
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Судьи отменили чудо за 0,2 секунды до сирены. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Овечкин против Панарина, Бобровский против Кучерова с Василевским. Разбор пар Кубка Стэнли
Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России
У Овечкина нет шансов против «Рейнджерс», Панарин станет лучшим российским бомбардиром
Кубок Стэнли: «Каролина» — «Айлендерс», «Бостон» — «Торонто». Расписание и результаты матчей 21 апреля
Величие Кучерова, прорыв Панарина, чудо Овечкина: российские итоги сезона НХЛ
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: даты матчей и расписание серии плей-офф НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России