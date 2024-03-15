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НХЛ

15 марта, 21:57

Каменский: «Вашингтон» преобразился. Это заметно и по результатам, и по личным показателям Овечкина»

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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

На счету 38-летнего россиянина 18 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 62 матчах регулярного чемпионата.

«Вашингтон» сейчас поправил положение и борется за выход в плей-офф. Команда набрала ход, а ее лидер Овечкин начал стабильно забивать и набирать очки, приносит «Кэпиталз» победы. Все лидеры «Вашингтона» стали играть лучше. Как следствие, команда преобразилась. Это заметно и по результатам «Кэпиталз», и по личным показателям Овечкина»,  приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко. 

17 марта команда Спенсера Карбери сыграет на выезде с «Ванкувером». Начало — 05.00 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
7
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