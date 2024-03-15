Каменский: «Вашингтон» преобразился. Это заметно и по результатам, и по личным показателям Овечкина»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

На счету 38-летнего россиянина 18 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 62 матчах регулярного чемпионата.

«Вашингтон» сейчас поправил положение и борется за выход в плей-офф. Команда набрала ход, а ее лидер Овечкин начал стабильно забивать и набирать очки, приносит «Кэпиталз» победы. Все лидеры «Вашингтона» стали играть лучше. Как следствие, команда преобразилась. Это заметно и по результатам «Кэпиталз», и по личным показателям Овечкина», — приводит слова Каменского Vprognoze.ru.

На данный момент «Вашингтон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко.

17 марта команда Спенсера Карбери сыграет на выезде с «Ванкувером». Начало — 05.00 мск.