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Сегодня, 18:06

Каменский отметил роль Бобровского в выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли

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Олимпийский чемпион 1988 года Валерий Каменский отметил роль голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в выходе команды в финал Кубка Стэнли.

«У «Флориды» вся команда играет, но, конечно, есть и заслуга Сергея Бобровского. Но хочу повториться, что у «пантер» сильная команда и все четыре звена играют здорово. И Ткачук, и Барков с Тарасенко. У «Флориды» очень хорошая команда», — приводит слова Каменского LiveResult.ru.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида» сыграет против «Эдмонтона». Первый матч противостояния состоится в ночь с 8 на 9 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

Источник: LiveResult.ru
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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