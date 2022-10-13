Каменский: «Ничушкину доверяют в «Колорадо», команда будет претендовать на Кубок Стэнли»

Бывший нападающий «Колорадо» Валерий Каменский оценил успешный старт форварда «Эвеланш» Валерия Ничушкина в сезоне-2022/23 в НХЛ.

«Хоккеисты «Колорадо» в этом сезоне могут оставить Кубок Стэнли у себя и будут стараться это делать изо всех сил. У них все есть для реализации этой цели — они усилились хорошим вратарем, команда чувствует вкус победы, все будет зависеть от них самих. Сможет ли Ничушкин стать одним из лидеров «Колорадо»? В первые два звена он должен проходить, а в большинстве он и так играет, ему там доверяют.

Сможет ли Ничушкин улучшить свой личный рекорд результативности? Все будет зависеть от него самого, но будем надеяться, что он сможет это сделать. Валерий играет в основном составе и делает это здорово. Главное, чтобы травм не было, ведь они могут помешать», — приводит Metaratings слова Каменского.

В первом матче сезона-2022/23 в регулярном чемпионате НХЛ против «Чикаго» (5:2) Ничушкин сделал дубль.