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24 ноября, 10:49

Каменский о матче «Вашингтона» против «Филадельфии»: «Поздравляю Овечкина с победой! К нему претензий никаких нет»

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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» победу «Вашингтона» над «Филадельфией» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин, который набрал в этой встрече 2 (1+1) очка.

«Поздравляю Овечкина с победой! К нему претензий никаких нет. «Вашингтон» идет на 13-м месте, но играет не один Овечкин, а вся команда. Бывают спады, бывают взлеты, сезон длинный. Поэтому надо терпеть и работать», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

После этого матча «Вашингтон» и «Филадельфия» имеют по 19 очков и занимают 13-е и 12-е места в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
Валерий Каменский
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