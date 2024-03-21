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НХЛ

21 марта, 15:55

Каменский — об Овечкине: «Каждая игра — рекорд. Мы должны радоваться»

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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» оценил текущую форму нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Овечкин — лидер команды, он ведет за собой коллектив. Он главный герой в команде. Как он будет играть, так будет играть весь «Вашингтон Кэпиталз». Сейчас каждая игра у Саши — это какой-то рекорд, какое-то достижение. Это его личные показатели, которым мы, естественно, должны радоваться», — сказал Каменский «СЭ».

В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 65 матчах и набрал 54 (23+31) очка.

Всего на счету россиянина 845 голов за карьеру в североамериканской лиге. Он занимает второе место в истории НХЛ по этому показателю. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 49 голов.

(Савелий Максимцев)

Александр Овечкин
Валерий Каменский
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