Каменский — об Овечкине: «Каждая игра — рекорд. Мы должны радоваться»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» оценил текущую форму нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Овечкин — лидер команды, он ведет за собой коллектив. Он главный герой в команде. Как он будет играть, так будет играть весь «Вашингтон Кэпиталз». Сейчас каждая игра у Саши — это какой-то рекорд, какое-то достижение. Это его личные показатели, которым мы, естественно, должны радоваться», — сказал Каменский «СЭ».

В текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 65 матчах и набрал 54 (23+31) очка.

Всего на счету россиянина 845 голов за карьеру в североамериканской лиге. Он занимает второе место в истории НХЛ по этому показателю. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 49 голов.

(Савелий Максимцев)