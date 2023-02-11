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Сегодня, 11:50

Каменский о Тарасенко: «Такие дебюты закладывают фундамент для будущего в команде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» оценил дебют российского нападающего Владимира Тарасенко за «Рейнджерс».

Хоккеист принял участие в матче против «Сиэтла» (6:3), забросил одну шайбу и был признан первой звездой дня в НХЛ.

«Хочу поздравить Тарасенко. Он лишний раз доказывает, что является игроком высокого класса, что он поможет «Рейнджерс». Думаю, что и Панарину приятно, и остальным партнерам. Естественно, такие дебюты закладывают фундамент для будущего в команде. Владимир в очередной раз подтвердил, что играет на высоком уровне и будет помогать команде двигаться вперед», — сказал Каменский «СЭ».

Тарасенко перешел в «Рейнджерс» в результате обмена из «Сент-Луиса», за который выступал с 2013 года.

11&nbsp;февраля. &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сиэтл&raquo;&nbsp;&mdash; 6:3. Владимир Тарасенко празднует гол. Тарасенко влюбил в себя фанатов «Рейнджерс» за три минуты! Идеальный дебют новой звезды Нью-Йорка

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Валерий Каменский
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