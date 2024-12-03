Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:24

Каменский пожелал Овечкину скорейшего восстановления: «Будет здоровье — побьются рекорды»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент FONBET КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Он играет в каждом матче и старается забивать. О рекорде тяжело не думать. Все мы ждем, а он будет играть. Там как получится. Пожелаем успехов и скорейшего восстановления. Будет здоровье — побьются рекорды. Все будет», — сказал Каменский «СЭ».

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
Читайте также
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Гончаренко угрожал судье после поражения от «Ростова»
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Военные США задействовали канал связи с Россией по Сирии
Красно-белые зовут на работу спортдира, отстраненного от футбола за махинации, а в шорт-листе команды появилось трое россиян. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Алина Загитова призналась, что увеличила себе губы
Сегодня
Вчера
Неделя