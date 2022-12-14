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Сегодня, 11:16

Каменский — о 800-й шайбе Овечкина: «Великое достижение всемирного хоккея! Это здорово для нашей страны!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Обладатель Кубка Стэнли, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на 800-ю шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ. Российский форвард оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3).

«Великое достижение всемирного хоккея. Восемьсот шайб! Радует болельщиков. Хотелось бы поздравить его с этим. И пожелать дальнейших рекордов и успехов. Это здорово для нашей страны, для подрастающего поколения. Для них Овечкин — пример. «Вашингтон» называет Овечкина великим в соцсетях? В принципе спорта эти достижения говорят сами о себе. Ничего удивительного в том, что «Вашингтон» делает публикации, нет. Мы только рады, что его величие так отмечается», — сказал Каменский «СЭ».

Овечкин стал третьим игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.

Радость Александра Овечкина после заброшенной шайбы. Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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