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Сегодня, 21:54

Каменский прокомментировал шансы «Рейнджерс» на завоевание Кубка Стэнли

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Валерий Каменский оценил выступление команды в плей-офф НХЛ.

«Я считаю, что «Нью-Йорк Рейнджерс» — один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Команда играет здорово. Наши ребята играют здорово. Желаю им удачи.

Панарин и Шестеркин — лидеры команды, ведут за собой команду. Создают, защищают, выигрывают матчи. Ведущие лица в команде, что приятно.

«Флорида» или «Бостон» в финале конференции? Без разницы кто. Здесь остаются сильнейшие команды. Что «Бостон», что «Флорида» — тоже сильные команды. Если «Рейнджерс» будут играть в свой хоккей, то они выиграют», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

«Рейнджеры» вышли в финал Восточной конференции и сыграет с победителем пары «Флорида» — «Бостон» (3-2).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/11735294-kamenskij-ocenil-shansy-nyu-jork-rejndzhers-na-zavoevanie-kubka-stenli.html
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Валерий Каменский
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