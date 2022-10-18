Каменский: «Овечкин нормально начал сезон. Он же не обязан забивать в каждом матче»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона-2022/23 в НХЛ.

«Ну как неудачно? Нормально сезон у него начался, он же не обязан в каждом матче забивать. Он уже из года в год доказывает свое мастерство, поэтому не надо придумывать то, чего нет. Это хоккей. Есть игры, где можно забросить 2-3 шайбы или же вовсе не забить. Поэтому у Александра нормальное начало сезона, не надо на него давить и что-то додумывать. Пусть спокойно играет и забивает голы», — сказал Каменский «СЭ».

В текущем сезоне 37-летний Овечкин сыграл за «Вашингтон» 4 матча в НХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 782 голами. Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).