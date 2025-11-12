Видео
12 ноября, 13:40

Каменский — о Задорове: «Это его игра, он действует жестко»

Анастасия Пилипенко

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал жесткую игру защитника «Бостона» Никиты Задорова.

«Это его игра, он действует жестко. Наверное, от него это требуют и он выполняет игровое задание. Тяжело его с кем-то сравнивать из тех защитников такого же плана, с которыми я играл. Хоккей идет в ту сторону, чтобы забивать голы, а не драться. Игра стала более чистой, а в то время разрешалось все», — цитирует Каменского ТАСС.

Задоров подрался с канадским форвардом «Торонто» Максом Доми в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Доми несколько раз ударил россиянина клюшкой и попытался нанести удары в голову, но потерял равновесие и упал на лед. Также Задоров жестко сыграл против форварда хозяев Остона Мэтьюса, из-за чего американец не смог продолжить матч.

В текущем сезоне 30-летний Задоров занимает пятое место в НХЛ по количеству штрафных минут (31). Российский защитник в 18 матчах набрал 4 (1+3) очка.

Источник: ТАСС
1

  • андр

    Никита грозен.

    12.11.2025

    Никита Задоров
    Хоккей
    НХЛ
    Валерий Каменский
