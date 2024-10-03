Каменский раскритиковал Гашека за слова о россиянах в НХЛ: «Толку от него нет никакого»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека касательно российских хоккеистов в НХЛ.

«Гашека никто не слушает и не воспринимает, он долгое время кричал, а толку от него нет никакого. Его самого никуда не приняли и вот он сейчас делает все возможное, чтобы о нем говорили».

Ранее Гашек вновь раскритиковал руководство НХЛ за их позицию по российским хоккеистам.

Первый матч НХЛ в сезоне-2024/25 пройдет 4 октября. «Баффало» встретится с «Нью-Джерси» в Праге в рамках Глобальной серии лиги.

Матвей Михалев