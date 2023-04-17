Каменский рассказал о том, почему не остался жить в США

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Каменский рассказал о том, почему не остался жить в США.

«Если бы Быков и Хомутов решились на переезд в НХЛ, наша тройка была бы не менее сильной, чем Федоров — Ларионов — Козлов в «Детройте»? Уверен в этом. Мы бы не соревновались, но получали бы еще больше удовольствия от игры. Когда наша тройка играла в «Детройте», я понимал, какое удовольствие они получают от игр друг с другом. Иногда представлял, как бы мы тут себя показали, если бы Слава Быков и Андрей Хомутов приехали. Я попробовал так жить в США, мне это не понравилось. Мне хотелось уйти обратно в хоккей, поэтому я бы не смог так долго жить и получать удовольствие. Быков тоже много где поработал, Андрей тоже тренирует детей в Швейцарии. Чему научила жизнь в США? Научила меня выживать в спортивном плане. Были ужасные травмы, но даже с ними в Америке я научился радоваться и наслаждаться жизни. Но это могло быть и в России. Я всегда любил Россию, всегда возвращался в нее и отпуска проводил здесь», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

Каменский выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1991 по 2022 год. Хоккеист защищал цвета «Квебек Нордикс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз» и «Нью-Джерси Девилз».

На счету Каменского 637 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 501 (200+301) очко. В плей-офф на счету россиянина 66 матчей и 60 (25+35) очков. В 1996 году он выиграл Кубка Стэнли в составе «Колорадо».