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Сегодня, 17:54

Каменский считает, что Бриер и Джонс дадут Мичкову большой шанс показать себя в «Филадельфии»

Алина Савинова
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил перспективы форварда Матвея Мичкова в «Филадельфии».

«Матвей Мичков и «Филадельфия» теперь вместе. Они не смогли отказаться от такого талантливого хоккеиста. Подойдет ли он им по стилю игры? Думаю, да. Потому что такие люди, как Дэниел Бриер и Кит Джонс, делают выбор с умом. Я хорошо знаком с этими хоккеистами. К тому же мы вместе с Китом играли за «Колорадо». Он очень хорошо разбирается в хоккее и в таких тонкостях. Лед покажет, чего добьется Мичков в НХЛ. Я думаю, ему предоставят большой шанс заявить о себе. На него рассчитывают. Надеюсь, он им воспользуется в полной мере», — цитирует Каменского RT.

В первом раунде драфта НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала Мичкова под общим седьмым номером.

В минувшем сезоне 18-летний нападающий выступал за СКА и в «Сочи» на правах аренды. За сочинскую команду он провел 27 матчей в КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1168257-kamenskii-brier-dzhons-michkov
Хоккей
КХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Валерий Каменский
Матвей Мичков
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