Каменский считает, что НХЛ могла пригласить на Матч звезд больше российских хоккеистов

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) могла пригласить на Матч звезд гораздо больше российских игроков.
«Гордимся тем, что наши ребята задают тон в НХЛ, от этого и такое их количество на Матче звезд, они держат свою марку. Они одни из ведущих хоккеистов в лиге, и я думаю, что можно было еще набрать россиян, если бы позволяло положение. В частности, это и Женя Малкин, и защитник Дмитрий Орлов.
Организаторы молодцы, меняют форматы, чтобы зрителям было интересно, поэтому любой формат попадания на Матч звезд считается большим плюсом для хоккеистов и команд. Какой формат — без разницы: если игрок попадает на такой матч, это очень престижно, и это у него остается в памяти на всю жизнь», — приводит ТАСС слова Каменского.
В Матче звезд НХЛ-2023 победу одержала сборная Атлантического дивизиона, которая в финале обыграла команду Центрального дивизиона. В турнире приняло участие рекордное число российских хоккеистов — девять.