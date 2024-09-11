Каменский считает, что Овечкин может побить рекорд результативности НХЛ в новом сезоне

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд результативности НХЛ в новом сезоне.

«Считаю, Овечкин будет изо всех сил стремиться к тому, чтобы побить рекорд результативности НХЛ Уэйна Гретцки уже в грядущем сезоне. И в этом нет ничего нереального, учитывая, что он неоднократно преодолевал планку в 50 голов за регулярку.

К тому же «Вашингтон» летом очень серьезно усилился. Команда однозначно стала крепче. Руководство провело хорошую работу. А россиянин способен выходить в одном звене абсолютно с любыми партнерами, поскольку прошёл огромную школу», — цитирует Каменского RT.

Сезон НХЛ-2024/25 стартует 4 октября.

В минувшем сезоне 38-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.