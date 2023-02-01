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Сегодня, 12:14

Каменский считает, что Овечкин может за сезон побить рекорд Гретцки

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Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал подсчеты NBC Sports, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Только Александр может знать. Это же хоккей. Мы можем смотреть статистику, по которой он движется. Каждый сезон разный. Дай бог, чтобы Александр его побил. Овечкин может и за сезон рекорд побить. Предугадать тяжело. Хоккей травматичная игра. Реально побить — это да. Но за какое время?» — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

На данный момент у Овечкина 812 голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю он идет на втором месте, уступая Гретцки, который забросил 894 шайбы.

В текущем сезоне российский форвард провел 52 матча за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
Уэйн Гретцки
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