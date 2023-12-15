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Сегодня, 10:49

Каменский считает, что Овечкин не выпадает из погони за Гретцки из-за безголевой серии

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский отреагировал на рекордную безголовую серию российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ из 11 матчей.

«Да, Овечкин уже не забивает 11 матчей подряд. Но, думаю, это временное явление, и скоро он снова начнет забивать. У Саши все получится. Из-за этой неудачной серии он не выпадает из погони за рекордом Гретцки. Просто в карьере бывают спады, Александр все-таки человек. Овечкин — великий спортсмен и атлет, он все уже давно доказал. Думаю, у него просто временный спад», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 26 матчей, в которых отметился 5 голами и 11 результативными передачами.

38-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 827 шайб в лиге, больше забросил лишь Уэйн Гретцки (894).

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-ovechkin-ne-vypadaet-iz-pogoni-za-gretcki-iz-za-bezgolevoi-serii-315512/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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